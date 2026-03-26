«Чувствовал себя сильным и резким». Пол Джордж набрал 28 очков в первом матче после отстранения

Игрок смазал 8 из 10 бросков в первой половине, но исправился после перерыва и набрал 23 очка за две оставшиеся четверти.
Всего на его счету 28 очков, 6 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот при 56% точности двухочковых и 46% трехочковых бросков. Джордж провел 26,3 минуты на площадке.
"Чувствовал себя сильным, резким. Все было хорошо.
Четвертая четверть показала классические моменты из моего арсенала. Когда удается делать рывок и быстро набирать очки. Так все выглядит, когда я ловлю волну", — поделился Джордж.