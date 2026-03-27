Эксперт считает, что в случае более выгодного предложения НБА может выбрать соответствующие города для расширения

Обозреватель The Ringer Ховард Бек предположил, что в случае более выгодного предложения НБА может отказать Сиэтлу или Лас-Вегасу при расширении состава участников до 32.

Источник: Спортс‘’

Ранее стало известно, что совет управляющих НБА одобрил запуск расширения до 32 команд, новые клубы появятся в Лас-Вегасе и Сиэтле, стоимость каждого составит от 7 до 10 миллиардов долларов.

Журналист считает, что окончательное решение по новым городам будет обусловлено финансовыми соображениями.

Также со ссылкой на источники сообщается, что двое или трое нынешних владельцев колеблются по расширению, главным образом потому, что добавление двух команд разделит доходы лиги на 32 части вместо нынешних 30.

«Не все в восторге. Не все согласны», — поделился источник издания.