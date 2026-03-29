Виктор Вембаньяма о мнении, что в современной НБА не играют в защите: «Это просто неправда»

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма не согласен с тем, что в НБА перестали уделять внимание защите.

Француз считает, что атакующий потенциал баскетболистов стал настолько высок, что защита перестала быть настолько же эффективной, как прежде.

"До моего приезда сюда много говорили о том, что в НБА никто больше не играет в защите, что в НБА вообще нет защиты.

Я много слышал об этом до приезда сюда, но это просто неправда. Суть, скорее, в том, что это игроки настолько хороши в атаке. Меня поразила самоотдача всего тренерского штаба, когда я сюда приехал… Люди действительно играют в защите в НБА и проводят большую подготовительную работу, скаутинг, анализ", — поделился Вембаньяма.