Виктор Вембаньяма о мнении, что в современной НБА не играют в защите: «Это просто неправда»

Француз считает, что атакующий потенциал баскетболистов стал настолько высок, что защита перестала быть настолько же эффективной, как прежде.
"До моего приезда сюда много говорили о том, что в НБА никто больше не играет в защите, что в НБА вообще нет защиты.
Я много слышал об этом до приезда сюда, но это просто неправда. Суть, скорее, в том, что это игроки настолько хороши в атаке. Меня поразила самоотдача всего тренерского штаба, когда я сюда приехал… Люди действительно играют в защите в НБА и проводят большую подготовительную работу, скаутинг, анализ", — поделился Вембаньяма.