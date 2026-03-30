«Эта история не на пустом месте». В НБА обсуждают переход Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»

«Уорриорз» оказались в числе клубов, которые в НБА обсуждаются в контексте возможного будущего сотрудничества с Леброном Джеймсом. По информации инсайдера Марка Стейна, ряд команд рассматривает «Голден Стэйт» как один из потенциальных вариантов для Джеймса в случае его ухода из «Лейкерс».

Источник: Спортс‘’

«Эта история не на пустом месте», — заявил один из источников в лиге, комментируя возможный переход Леброна в «Уорриорз».

Этим летом Джеймс станет неограниченно свободным агентом. Неизвестно, что ждет в будущем самого результативного игрока в истории НБА. Он признавал, что приближается к завершению карьеры, однако не заявлял, что текущий сезон станет для него последним.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше