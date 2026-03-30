Майлз Макбрайд, вернувшийся после операции по поводу грыжи, травмировался в первом же матче

Сегодня защитник «Нью-Йорка» Майлз Макбрайд впервые вышел на площадку после операции по поводу грыжи, перенесенной в феврале. Он провел 11 минут в проигранном матче с «Оклахомой» (100:111), после чего покинул игру из-за новой травмы.

Макбрайд нырнул за мячом в борьбе с форвардом «Тандер» Лугенцом Дортом в конце третьей четверти и получил повреждение, испытав сильную боль. Он ушел в раздевалку и больше не вернулся на площадку.

Главный тренер «Никс» Майк Браун заявил, что не знает характера травмы Макбрайда, и после матча у него не было новой информации.

До операции 25-летний баскетболист проводил лучший сезон в карьере: в 35 матчах он набирал в среднем 12,9 очка при 42% реализации трехочковых, а также 2,8 передачи и 2,6 подбора.