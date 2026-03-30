«Голден Стэйт» гарантированно будет играть в плей-ин в третьем сезоне подряд

Текущий сезон — третий подряд, когда «Уорриорс» попадают в плей-ин. В сезоне‑2023/24 они были 10‑й сеяной командой, в сезоне‑2024/25 — 7‑й.
«Меня уже тошнит от плей-ин, — заявил недавно форвард команды Дрэймонд Грин в своем подкасте. — Похоже, нас к нему магнитом тянет. Отстойно, но это отличный шанс попасть в плей-офф. Такова для нас реальность».
Прямо сейчас состав команды недосчитывается Стефена Карри (колено), Эла Хорфорда (камбаловидная мышца), Джимми Батлера (крестообразные связки колена) и Мозеса Муди (колено). Двое последних выбыли до конца сезона, а сроки возвращения Карри остаются неопределенными.