Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Голден Стэйт» гарантированно будет играть в плей-ин в третьем сезоне подряд

Благодаря победе «Хьюстона» над «Новым Орлеаном» (134:102) «Голден Стэйт» гарантировал себе участие в плей-ин. За оставшиеся семь матчей регулярного чемпионата команда Стива Керра не сможет опуститься ниже 10-го места и подняться выше 7-го.

Источник: Спортс‘’

Текущий сезон — третий подряд, когда «Уорриорс» попадают в плей-ин. В сезоне‑2023/24 они были 10‑й сеяной командой, в сезоне‑2024/25 — 7‑й.

«Меня уже тошнит от плей-ин, — заявил недавно форвард команды Дрэймонд Грин в своем подкасте. — Похоже, нас к нему магнитом тянет. Отстойно, но это отличный шанс попасть в плей-офф. Такова для нас реальность».

Прямо сейчас состав команды недосчитывается Стефена Карри (колено), Эла Хорфорда (камбаловидная мышца), Джимми Батлера (крестообразные связки колена) и Мозеса Муди (колено). Двое последних выбыли до конца сезона, а сроки возвращения Карри остаются неопределенными.