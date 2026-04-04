Василий Карасев: «Многие наши игроки не выдерживают жесткости на высоком уровне. Нагрузка ложится на 5−7 человек, и свежести им не хватает»

«Многие наши игроки не выдерживают жесткости, к которой ты должен быть готов, если борешься за что-то на высоком уровне. Отсюда промахи, ошибки в защите, наши сегодняшние 23 потери. В третьей и четвертой четвертях нам удалось чуть добавить, найти тех игроков, которые защищаются так же жестко, как позволили защищаться “Локомотиву”, после этого что-то стало у нас получаться. Но отыграть гандикап в 20 очков в Краснодаре очень сложно.
С командами Топ-4 надо играть в полном составе, а у нас основная нагрузка ложится на 5−7 человек, и свежести им не хватает. Много травм, сегодня Платунов не доиграл. У нас сейчас такая ситуация, что после каждого выходного приходишь на тренировку и не знаешь — будет у тебя девять игроков или 12. Надеюсь, нам удастся преодолеть эти проблемы, и в плей-офф мы будем полностью боеспособным коллективом", — рассудил главный тренер Василий Карасев.