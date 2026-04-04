Пополнивший состав женской НБА клуб выбрал россиянку на драфте расширения

Клюндикова (в девичестве — Вадеева) на протяжении текущего сезона представляла в WNBA «Миннесоту Линкс», до этого россиянка играла за «Лос-Анджелес Спаркс» (2018−2019). Она была выбрана командой под общим 11-м номером в первом раунде драфта 2018 года. В феврале 2025 года Клюндикова подписала новый контракт с клубом, однако покинула команду в мае, не сыграв ни одного матча после возвращения. В «Миннесоте» 27-летняя россиянка в среднем за матч набирала 4,8 очка, совершала 2,9 подбора и отдавала 0,5 передачи.