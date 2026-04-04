Агент Луки Дончича о правиле 65 матчей: «Мы намерены подать апелляцию в связи с обстоятельствами непреодолимой силы»

Агент Луки Дончича, Билл Даффи, выпустил заявление в отношении правила 65 матчей.

Дончич, выбывший до конца регулярного сезона из-за травмы задней поверхности бедра, не может претендовать на индивидуальные награды и попадание в сборные, так как на его счету лишь 64 игры.

«В этом сезоне Лука Дончич выступает на историческом уровне, лидирует в лиге по результативности, вывел “Лейкерс” на третье место в Западной конференции и находится в центре одной из самых напряженных гонок за звание MVP за всю историю. Чтобы невероятные достижения Луки в этом сезоне были по достоинству отмечены и он мог претендовать на награды лиги по итогам сезона, мы намерены подать апелляцию об “обстоятельствах непреодолимой силы” в отношении правила 65 игр.

Лука пропустил две игры в этом сезоне из-за рождения второго ребенка в Словении. Его дочь родилась 4 декабря на другом континенте, и тем не менее он уже 6 декабря вернулся в США и играл за свою команду. Лука приложил огромные усилия, чтобы быть рядом с командой и лигой в этом сезоне. Его рекордный сезон заслуживает того, чтобы войти в историю, несмотря на вчерашнее досадное повреждение и другие исключительные обстоятельства. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Ассоциацией игроков НБА и офисом лиги, чтобы обеспечить справедливое решение этого вопроса", — заявил агент суперзвезды.

