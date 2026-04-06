Купер Флэгг — первый новичок со времен Аллена Айверсона, набравший 40+ очков в двух матчах подряд

Форвард-новичок «Далласа» Купер Флэгг провел две сверхрезультативные игры подряд, набрав 51 очко позавчера против «Орландо» и 45 очков сегодня против «Лейкерс».

Источник: Спортс‘’

Таким образом, Флэгг стал первым новичком со времен Аллена Айверсона (1997), кому удалось набрать 40+ очков в двух матчах подряд.

Игра с «Лос-Анджелесом» стала для Флэгга четвертой за карьеру с 40+ очками. По этому показателю он обошел Леброна Джеймса (3) среди игроков младше 20 лет.

Также Флэгг стал самым молодым игроком, записавшим на свой счет 45+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в одной игре.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше