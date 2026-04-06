Купер Флэгг — первый новичок со времен Аллена Айверсона, набравший 40+ очков в двух матчах подряд

Таким образом, Флэгг стал первым новичком со времен Аллена Айверсона (1997), кому удалось набрать 40+ очков в двух матчах подряд.
Игра с «Лос-Анджелесом» стала для Флэгга четвертой за карьеру с 40+ очками. По этому показателю он обошел Леброна Джеймса (3) среди игроков младше 20 лет.
Также Флэгг стал самым молодым игроком, записавшим на свой счет 45+ очков, 5+ подборов и 5+ передач в одной игре.
