Вембаньяма не доиграл матч с «Филадельфией» из-за ушиба ребра

Главный тренер «Сан-Антонио» Митч Джонсон после игры заявил, что пока ничего не слышал о степени серьезности травмы француза.
Вембаньяма получил повреждение в результате столкновения с форвардом «76-х» Полом Джорджем во второй четверти. После этого эпизода он отправился в раздевалку, а затем вернулся на скамейку и отыграл несколько минут, но попросил заменить его еще раз и вернулся в раздевалку.
«Считаю позитивным знаком, что он чувствовал в себе силы вернуться, отыграл еще 4−5 минут», — отметил Джонсон.