Яннис Адетокумбо: «У Маззуллы было столько возможностей для оправданий, но он не стал этим заниматься»

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо дал большое интервью, в котором затронул проблемы команды в текущем сезоне.

В одном из пассажей грек произнес слова, которые многие восприняли как критику в адрес главного тренера Дока Риверса, которые часто находит оправдания неудачам.

«Все в моем подходе основано на стремлении к победе, на культуре. Как вы видели, я разговаривал с тренером Маззуллой. Сказал ему: “У тебя было столько возможностей оправдаться, но ты не стал этого делать”. “Селтикс” начали сезон с такими трудностями. А он ответил: “О, у нас хорошие игроки”.

И вот почему я люблю Спанулиса. Дело в том менталитете, который он привил греческой национальной команде: мы собираемся там, чтобы отдать все, что у нас есть. Собираемся и становимся единым целым. Собираемся, чтобы искать способы победить. Никаких оправданий. Работаем как коллектив, работаем как единое целое. Мне это очень нравится.

Я не скажу, что наша команда сейчас не такая, но, может быть, я ошибаюсь, хотя и не думаю, что это так; просто я самый опытный в этой раздевалке и мне кажется, что некоторые умеют побеждать, а некоторые нет. Не потому, что они не хотят, а просто потому, что никогда раньше не оказывались на таком уровне", — поделился Яннис.