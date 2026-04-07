Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ник Райт: «Переход Леброна в “Никс” или “Уорриорз” кажется мне более вероятным после того, как он проявил себя в качестве первой опции»

Телеведущий Ник Райт считает, что Леброн Джеймс будет искать в межсезонье команду, в которой у него будет больше возможностей проявлять себя.

Источник: Спортс‘’

«Его первый матч без Луки и Ривза заставил меня изменить вероятный список новых команд на следующий сезон. То, как легко он перешел от самого низкого уровня использования с мячом в своей карьере к 30+9+15, и то, что он начал встречу с 10 из 15 с игры, навело меня на мысль, что переход в “Кливленд” менее вероятен, чем я думал. Потому что там Леброн снова будет третьей опцией, если говорить о мяче в его руках.

Теперь мне кажется, что «Никс» немного более вероятны. Брансон все еще будет основным игроком, но Леброн станет второй опцией и сможет снять с себя часть нагрузки. Вариант с «Голден Стэйт» более вероятен, потому что Стефу не нужен мяч в руках, он не занимается этим постоянно", — заявил Райт.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
