Томович: «ЦСКА — лучшая команда лиги. Сегодня она показала нам, что против такой команды нельзя играть без должной концентрации»

"Игра обернулась плохим результатом для нас, хотя на протяжении первых 15 минут мы показывали хороший баскетбол, были в игре. После чего потеряли контроль прежде всего над подборами, за счет этого дали ЦСКА шанс вернуться в игру.
К сожалению, мы не смогли поддержать должный уровень концентрации больше, чем 15 минут, и здесь, наверное, можно было бы искать какие-то оправдания, в частности, что нам приходилось очень много переезжать на протяжении последних нескольких дней, но я не люблю оправдания, не будем на них ссылаться.
Хочу поздравить ЦСКА, это лучшая команда в Лиге, которая демонстрирует очень классный баскетбол. И сегодня она показала нам, что против такой команды нельзя играть с недостаточной концентрацией", — сказал Томович.
Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 11 апреля дома против «Пари НН». Краснодарцы занимают четвертое место в Единой лиге ВТБ с результатом 24−13.