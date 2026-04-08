Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стивен Эй Смит о необходимости для «Никс» побороться за Янниса Адетокумбо: «Обменяйте всех, включая команду поддержки, кроме Джейлена Брансона»

Яннис Адетокумбо может покинуть «Бакс» этим летом. Одним из основных претендентов на игрока считаются «Никс».

«Они уже расставались с кучей активов до этого. Если есть клуб, который не может рассуждать об осторожности в обменах, это “Нью-Йорк”. Репутация уже сложилась. 6 драфт-пиков за Микэла Бриджеса.

Так что не хочу слышать ничего о том, что организация «не хочет что-то терять в обмене Янниса». У Янниса плохой год. И этот «плохой» год — 27+9 с 64% точности с игры. Это его плохой сезон.

За него можно отдать всех, кроме Джейлена Брансона. Команду поддержки, работников арены, службу безопасности", — экспрессивно заявил обозреватель ESPN Стивен Эй Смит.