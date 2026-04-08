Джей Джей Редик о Дончиче: «Он полон решимости сделать все возможное для возвращения»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик рассказал, как обстоят дела у звезды команды Луки Дончича, который проходит в Европе реабилитацию после мышечной травмы.

Источник: Спортс‘’

"Не стану говорить, как долго он там пробудет, но думаю, что он не падает духом. Из наших разговоров могу сделать вывод, что он полон решимости сделать все возможное.

Я знаю, что ему тяжело находиться вне баскетбольной площадки. Это его любимое место. Он один из немногих парней, которые играют круглый год, и это не только международные соревнования, ему нравится быть в спортзале. Ему нравится работать над своим мастерством, и я думаю, что сейчас Луке тяжело. Он хочет вернуться на площадку", — поделился Редик.