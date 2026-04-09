Тим Бонтемпс: «Ирония в том, что позиция во главе “Чикаго” может стать очень привлекательной с учетом их ситуации»

Репортер ESPN Тим Бонтемпс считает, что освободившиеся позиции предоставят преемникам отличные стартовые условия.
«Ирония в том, что позиция во главе “Чикаго” может стать очень привлекательной с учетом их ситуации.
У них драфт-пик «Блэйзерс», который перейдет, если те выйдут в плей-офф. Так что может быть 15−16-й выбор на очень сильном драфте. У них самих шанс на 1-е место или минимум 10-е. То есть могут быть 2 пика.
Матас Бузелис интригует. Нет плохих контрактов. Все действительно готово к работе.
Честно говоря, решение принято вовремя, потому что есть возможность для новых лиц начать с нуля и собрать весьма конкурентную команду", — заключил репортер.