Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тим Бонтемпс: «Ирония в том, что позиция во главе “Чикаго” может стать очень привлекательной с учетом их ситуации»

«Чикаго» отправил в отставку верхушку своего фронт-офиса в департаменте баскетбольных операций. Клуб покинули вице-президент Артурас Карнишовас и генеральный менеджер Марк Эверсли.

Источник: Спортс‘’

Репортер ESPN Тим Бонтемпс считает, что освободившиеся позиции предоставят преемникам отличные стартовые условия.

«Ирония в том, что позиция во главе “Чикаго” может стать очень привлекательной с учетом их ситуации.

У них драфт-пик «Блэйзерс», который перейдет, если те выйдут в плей-офф. Так что может быть 15−16-й выбор на очень сильном драфте. У них самих шанс на 1-е место или минимум 10-е. То есть могут быть 2 пика.

Матас Бузелис интригует. Нет плохих контрактов. Все действительно готово к работе.

Честно говоря, решение принято вовремя, потому что есть возможность для новых лиц начать с нуля и собрать весьма конкурентную команду", — заключил репортер.