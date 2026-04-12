Сергей Кущенко: «Парма», обессиленная ротавирусом, без ключевых игроков, всемером показала невероятный характер"

«Сегодня был уникальный матч за третье место. “Парма”, обессиленная ротавирусом, без ключевых игроков, всемером показала невероятный характер. Проигрывать 20 очков к четвертой четверти и суметь вырвать победу — это удивительно. Часто матчи за третье место бывают незрелищными. Но игра получилась на загляденье.
Пермские болельщики в большом количестве приехали в Питер, и их поддержка, безусловно, помогла вырвать победу команде. Воспитанники пермской школы сразу после победы побежали благодарить болельщиков неслучайно", — отметил Кущенко.
Финальный матч турнира между ЦСКА и УНИКСом состояится 12 апреля, начало — 14.00 по московскому времени.