Сергей Кущенко: «Парма», обессиленная ротавирусом, без ключевых игроков, всемером показала невероятный характер"

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил восхищение игрой «Бетсити Пармы» в матче за третье место внутрисезоннного турнира Winline Basket Cup, где пермякам удалось обыграть «Зенит» (95:89).

Источник: Спортс‘’

«Сегодня был уникальный матч за третье место. “Парма”, обессиленная ротавирусом, без ключевых игроков, всемером показала невероятный характер. Проигрывать 20 очков к четвертой четверти и суметь вырвать победу — это удивительно. Часто матчи за третье место бывают незрелищными. Но игра получилась на загляденье.

Пермские болельщики в большом количестве приехали в Питер, и их поддержка, безусловно, помогла вырвать победу команде. Воспитанники пермской школы сразу после победы побежали благодарить болельщиков неслучайно", — отметил Кущенко.

Финальный матч турнира между ЦСКА и УНИКСом состояится 12 апреля, начало — 14.00 по московскому времени.