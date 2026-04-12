РФБ о нецензурном комментарии Эдуарда Сандлера: «Инцидент будет рассмотрен компетентным органом и оценен согласно регламенту»

Ранее специалист бурно отреагировал на второе подряд поражение команды в четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги против «Новосибирска».
«Эдуарда Сандлера можно понять со всех сторон, — отметил Дячок. — Это человек, который действительно живет баскетболом. Как тренер команды, которая выиграла регулярный чемпионат, он не может смириться со вторым поражением подряд в концовке игры, тем более с таким сценарием. Добавляет огня тот факт, что “Новосибирск” зашел на восьмую строчку через плей-ин и, возможно, сказался фактор недооценки соперника.
Эдуард Михайлович провел сложнейший и насыщенный сезон с точки зрения организации баскетбольных процессов в регионе, в том числе шикарно принятый «Финал четырех» Кубка России. Победа в регулярном чемпионате вселяла уверенность на более высокие результаты, чем проигрыш в первом раунде плей-офф. Теперь права на ошибку не осталось. Все знают, что он — всегда находка для журналистов и блогеров, поэтому и его послематчевые интервью такие яркие. Что касается санкций, то инцидент будет рассмотрен компетентным органом РФБ и оценен согласно регламенту".