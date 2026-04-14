«Даллас» уволил директора департамента здоровья и физической подготовки

Увольнение произошло на следующий день после завершения сезона «Мэверикс» 2025/26, который был омрачен травмами.
Ожидается, что замена Билсборо будет нанята новым руководителем баскетбольных операций «Мэвс» после того, как эта должность будет заполнена. Владелец Патрик Дюмон надеется назначить нового человека на эту должность к середине мая.
Билсборо провел два сезона в «Далласе», который не смог пробиться в плей-офф последние два года после выхода в финал НБА в 2024 году. Решение расстаться со специалистом было основано на желании получить новый старт и новую идеологию в группе здоровья и физической подготовки команды.
Бывший генеральный менеджер Нико Харрисон нанял Билсборо, австралийского спортивного ученого с докторской степенью, ранее работавшего в «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Бостоне», как подобранную им замену Кейси Смиту.
Харрисон уволил Смита в августе 2023 года, завершив его двадцатилетнюю работу в клубе. Смит отсидел последний сезон своего контракта, после чего присоединился к «Нью-Йорку» в качестве вице-президента по спортивной медицине.
«Никс» выиграли награду «Тренерский штаб года» Национальной ассоциации баскетбольных тренеров по атлетике в прошлом сезоне. Под руководством Смита «Даллас» выигрывал эту награду в сезонах-2020/21 и 2021/22.