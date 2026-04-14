«Пеликанс» начнут поиски главного тренера с Джеймсом Боррего в списке кандидатов

Джеймс Боррего будет среди кандидатов, которых «Новый Орлеан» рассмотрит на пост главного тренера этим летом.

Боррего стал исполняющим обязанности тренера в ноябре после того, как «Пеликанс» уволили Уилли Грина из-за плохого старта сезона (2−10). Под руководством Боррего «Пеликанс» одержали 24 победы при 46 поражениях в оставшейся части сезона и сумели выдать несколько хороших отрезков.

До работы в Новом Орлеане Боррего был главным тренером «Шарлотт» с 2018 по 2022 год, одержав 138 побед при 163 поражениях, после чего был уволен в апреле 2022 года.

Помимо Боррего, с поиском тренера для «Пеликанс» связывают тренера-ассистента «Милуоки» Дарвина Хэма, бывшего ассистента НБА Кевина Олли и действующего главного тренера «Орландо» Джамала Мозли — если он станет доступным.

«Пеликанс», которые впервые в истории клуба потерпели 50+ поражений в двух сезонах подряд, готовятся к решающему межсезонью. Президенту по баскетбольным операциям директору Джо Дюмарсу предстоит принять несколько важных решений, включая выбор следующего главного тренера, анализ будущего Зайона Уильямсона в клубе и работу с составом, в котором есть талант, но не хватает направления.