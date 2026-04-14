Энтони Дэвис: «В “Уизардс” собраны талантливые ребята. Наш с Трэем переход поможет изменить ситуацию»

В сезоне-25/26 «Вашингтон» одержал 17 побед при 65 поражениях — худший результат в НБА и третий год подряд с более чем 64 поражениями.
"Когда произошел обмен, и я попал сюда, я сказал, что это место не такое, каким его представляют люди. И это многое говорит об организации, тренерском штабе, игроках, всех здесь. Я хочу получать удовольствие от игры в том месте, в котором нахожусь. Хочу бороться за что-то. Хочу учиться, развиваться. И здесь все это есть.
Они знают, что я хочу побеждать. Уверен, они тоже хотят победить. Никто не хочет проигрывать… Да, у нас много молодых ребят, но они талантливы. Наш с Трэем переход поможет изменить ситуацию.
Но я также давно в этой лиге и многое понимаю. Есть команды, которые давно не дают результата, мне доводилось быть частью таких команд, и очень сложно быть проигрывающей командой, а затем претендовать на чемпионство", — признался Дэвис.