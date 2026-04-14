Зайон Уильямсон: «Собираюсь общаться с Дюмарсом и другими членами Зала славы, нужен новый подход. Обидно пропускать плей-офф»

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон заявил о намерении «вести содержательные беседы» с новым главой офиса клуба Джо Дюмарсом и другими членами Зала славы в межсезонье-2026, чтобы сформировать новый подход к работе.

"Я хочу изменить подход, потому что очень обидно каждый год не попадать в плей-офф. Беру на себя ответственность за это. Я определенно отвечаю за свои действия.

Поэтому пора начать применять разные подходы, получать знания и работать над разными вещами. Я должен использовать имеющиеся у меня ресурсы, чтобы обращаться за информацией — искать необходимые знания.

У Джо впечатляющее резюме. Находясь в моем положении, я могу только задавать вопросы и принимать во внимание любую информацию, которой он со мной поделится", — заявил Уильямсон.