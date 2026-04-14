Никита Курбанов о «Финале четырех» Winline Basket Cup: «Визуально возникает ассоциация с американским баскетболом»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов описал свои ощущения от «Финала четырех» Winline Basket Cup.

Источник: Спортс‘’

"Когда выигрываешь, то смотришь на все с позитивом и удовольствием. Изначально думаешь: зачем еще нужны дополнительные игры? Но сейчас мы живем в таких условиях — их нужно принимать и стараться быть лучшим в этой реальности. Мне кажется, у нас это получилось.

Организация интересная. Визуально возникает ассоциация с американским баскетболом: нет бортов, играет музыка, больше доступа к игрокам и скамейке запасных. Сначала такой формат может отвлекать и вызывать дискомфорт. Если проводить целый сезон в таких условиях, привыкнуть будет проще. А когда играешь одну-две игры в месяц, смена обстановки сильнее отвлекает. Но это тоже своего рода преодоление себя. В целом это интересное баскетбольное событие — оно добавляет красоты сезону", — сказал форвард.

ЦСКА стал победителем внутрисезонного турнира Единой лиги, обыграв УНИКС в финале (73:62). Курбанов отметился 9 очками и 4 подборами.