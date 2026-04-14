Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайриз Халибертон о последствиях опоясывающего лишая: «У меня отслоилась часть брови, глаз постоянно опухает от зуда. Лишний вес»

Лидер «Индианы» Тайриз Халибертон рассказал о сложностях лечения при опоясывающем лишае, сообщив, что он набрал вес, потерял часть брови и до сих пор ощущает последствия двухмесячной борьбы с болезнью на лице.

Источник: Спортс‘’

"В последнее время я даже не мог появиться перед камерой, если бы захотел, потому что мой глаз был практически закрыт. Он был по всему моему лицу.

Мне сделали инъекцию ботокса и несколько раз меняли лекарства, чтобы контролировать болезнь, но побочным эффектом последнего препарата стало увеличение веса.

У меня отслоилась часть брови, глаз постоянно опухает от зуда. Бывают хорошие и плохие дни, но в основном — плохие. Так что это совсем не весело", — признался разыгрывающий, который пропустил сезон из-за разрыва ахилла.