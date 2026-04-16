35 очков Стефа Карри (7 из 12 из-за дуги) помогли «Голден Стэйт» выбить «Клипперс» из плей-ин

«Голден Стэйт» сохранил шансы на выход в плей-офф, выбив «Клипперс» в первом матче плей-ин — 126:121.

Команде удалось совершить камбэк после 13-очкового отставания в заключительной четверти. «Уорриорз» установили рекорд плей-ин по дальним попаданиям — 19.

Стеф Карри набрал 35 очков, 27 из них — во второй половине встречи. Защитник реализовал 12 из 23 бросков с игры, 7 из 12 из-за дуги и 4 из 5 с линии.

Форвард Кавай Ленард, против которого успешно отзащищался форвард Дрэймонд Грин, ответил только 21 очком (8 из 17 с игры, 1 из 6 из-за дуги), 7 подборами и 3 передачами при 5 потерях.

Наиболее результативным в «Клипперс» был защитник Беннедикт Матурин со скамейки запасных. У него 23 очка (7 из 11 с игры, 5 из 6 из-за дуги) и 3 перехвата за 30 минут.