Сильвен Франсиско о победе над «Фенербахче»: «Все решила защита в концовке»

«Жальгирис» одержал волевую победу над «Фенербахче» (81:78) в третьем матче серии плей-офф Евролиги, а разыгрывающий Сильвен Франсиско подвел итоги встречи и отметил, что ключевую роль сыграла защита команды в концовке.

Источник: Спортс‘’

"Знаете, мы сделали несколько хороших действий в защите. И, на самом деле, последние две-три минуты я был на скамейке, просто смотрел, как ребята играют в защите и контролируют нападение. Это было здорово.

Я очень горжусь ими, но это всего лишь одна игра. У нас еще два матча, и нужно выиграть еще один, если получится. В конце концов, все решает защита: когда ты хорошо защищаешься и не даешь сопернику набирать очки, все становится проще", — отметил Франсиско.

Француз стал одним из ключевых игроков, набрав 12 очков, сделав 7 подборов и 8 передач.