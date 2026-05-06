Генеральный менеджер «Индианы»: «Это не будет катастрофой, если мы не сохраним пик»

"Ивица является отличным игроком. Мы давно верим в него и следим за ним. Эта команда показала, что способна на действительно особенные вещи. Нам не хватало стартового центрового, который мог бы удерживать нас в этой борьбе. Мы были обязаны перед этой группой, болельщиками и городом поставить себя в позицию, чтобы попытаться повторить то, что мы видели от этой команды в последние два года.
Если мы потеряем пик, у нас все равно будут возможности улучшить команду через рынок свободных агентов. У нас остаются обмены. Мы можем получить пик, который в будущем можно использовать для трейда. Мы считаем, что в любом случае есть способ усилить состав, как бы ни сложилась лотерея. Мы не складываем все яйца в одну корзину и не думаем, что это будет катастрофой, если мы не сохраним пик — это не так", — подчеркнул Бьюкенен.
«Индиана» сохранит пик, если он окажется в диапазоне с 1-го по 4-й номер. В случае выбора под 5-м или 6-м номером он перейдет «Клипперс». Если «Пэйсерс» не передадут пик в этом году, «Клипперс» получат незащищенный выбор первого раунда драфта-2031.