Владелец «Бакс»: «Если Яннис Адетокумбо хочет играть в другом месте, нам нужно будет много активов перед драфтом, это разумный срок»

Совладелец «Бакс» Джимми Хаслам высказался по поводу ситуации с Яннисом Адетокумбо на пресс-конференции.

"Думаю, разобраться с этим до драфта — разумный срок. Если Яннис хочет играть где-то еще, у нас должно быть много активов. Это работа для Джона Хорста. Если он останется, нужно строить команду по-другому.

У нас никогда не было проблем в общении с самим Яннисом напрямую. Мы всегда знаем его позицию. Полагаю, он всегда знал нашу. Мы обсуждаем этот момент с конца сезона. В следующие 6−7 недель мы решим, подпишет ли Яннис новый максимальный контракт и останется, либо перейдет куда-либо. Джон и Тэйлор, я и Уэс Иденс (совладелец) примем это решение со всем пониманием ситуации и важности момента", — заключил Хаслам.