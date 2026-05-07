Майк Браун: «Сиксерс» просто уничтожают нас со штрафной линии, надо что-то с этим делать"

"Нам надо что-то делать, потому что они просто уничтожают нас со штрафной линии.
Только два матча, но у них было 34 и 28 сегодня. Это 62. У нас — 17 и 25. 42 и 62. Нам точно надо над этим работать. Мне нужно обратить внимание игроков на эти цифры.
Надеюсь, что ситуация выровняется по ходу серии.
Сложно победить, когда тебя настолько превосходят по штрафным в матче с действительно хорошей командой. Мы оценим все аспекты этого.
3 или 4 фол Таунса, при контакте с Макси. Не понимаю, что является толчком, а что не является. Потому что можно буквально свистеть толчки в каждом владении, если есть такое желание. Нам остается только надеяться, что не все будут свистеть.
Они хороши в этом, особенно Макси. Один из самых быстрых парней в лиге с мячом. Когда видит траекторию, выходит на нее с сотней миль в час.
Когда ты пытаешься развернуться, чтобы идти рядом с ним, ты показываешь плечо и руку. Как только он видит эту руку, тут же влетает в нее и дает арбитрам возможность для свистка", — порассуждал Браун.