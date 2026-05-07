Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майкл Портер о Кэме Томасе: «Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки»

Майкл Портер высказался о причинах, по которым, по его мнению, Кэм Томас не смог закрепиться в роли лидера в «Бруклине» и «Милуоки».

Источник: Спортс‘’

"Чтобы закрепиться в НБА, нужно гораздо больше, чем просто умение набирать очки. В случае с Кэмом, я думаю, дело в сочетании его разочарования из‑за многих вещей и особенностей его личности… Он не особо общительный… Может сказать буквально пару слов за весь день или тренировку. Он почти ни с кем не разговаривает. Я не думаю, что он делает это из желания быть плохим партнером по команде — просто он такой.

Но когда команда готова платить тебе и делать тебя первой опцией, это требует гораздо большего уровня ответственности. Не знаю, был ли он готов выйти из своей привычной манеры поведения, стать более разговорчивым, пытаться быть лидером и объединять ребят. Думаю, именно это и сыграло роль в его ситуации в «Бруклине», — поделился размышлениями форвард «Нетс».