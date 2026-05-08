Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пи Джей Такер объявил о завершении карьеры в НБА

Бывший игрок НБА Пи Джей Такер в четверг официально объявил о завершении игровой карьеры.

Источник: Спортс‘’

«20 лет это было моей работой, и более 40 лет я не мог представить себе, что буду заниматься чем-то другим. Пришло время завершить карьеру в НБА… потому что играть я не перестану никогда», — написал 41-летний Такер в социальных сетях.

Выбранный под 35-м номером на драфте НБА 2006 года, Такер провел свой первый сезон в составе «Рэпторс», а затем уехал играть за границу.

После нескольких лет в Европе и Израиле Пи Джей вернулся в НБА в 2012 году и за следующие 13 сезонов выступал за шесть разных клубов.

В среднем Такер набирал 6,6 очка (42,5% с игры), 5,4 подбора, 1,6 передачи и 1,1 перехвата в 886 матчах.