Кейд Каннингем стал четвертым в истории НБА, кто набрал 20+ очков в каждой из первых 15 игр в плей-офф за карьеру

Звездный защитник «Детройта» Кейда Каннингем оформил дабл-дабл во второй игре серии против «Кливленда».

За 42 минуты на паркете защитник реализовал 7 из 14 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 8 из 8 штрафных, добавив к этому 10 передач, 3 подбора и 2 блок-шота.

Каннингем стал четвертым игроком в истории НБА, набравшим 20+ очков в каждой из своих первых 15 игр в плей-офф за карьеру. До него это удавалось:

Кариму Абдул-Джаббару (27 игр).

Энтони Дэвису (16 игр).

«Пистонс» победили «Кэвальерс» (107:97) и упрочили свое лидерство в серии — 2−0.

