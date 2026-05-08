Кейд Каннингем стал четвертым в истории НБА, кто набрал 20+ очков в каждой из первых 15 игр в плей-офф за карьеру

За 42 минуты на паркете защитник реализовал 7 из 14 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 8 из 8 штрафных, добавив к этому 10 передач, 3 подбора и 2 блок-шота.
Каннингем стал четвертым игроком в истории НБА, набравшим 20+ очков в каждой из своих первых 15 игр в плей-офф за карьеру. До него это удавалось:
Кариму Абдул-Джаббару (27 игр).
Леброну Джеймсу (19 игр).
Энтони Дэвису (16 игр).
«Пистонс» победили «Кэвальерс» (107:97) и упрочили свое лидерство в серии — 2−0.
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.