Леброн Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 300 матчей плей-офф

Вторая игра серии против «Оклахомы» стала для суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса 300-й в плей-офф за карьеру (поражение 107:125).

41-летний Джеймс стал первым в истории НБА, кто достиг этой отметки. Среди действующих игроков ближайшим к форварду является Эл Хорфорд (197, 11-е место).

Средние показатели Джеймса в плей-офф за карьеру составляют 28,3 очка, 8,9 подбора и 7,2 передачи.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
