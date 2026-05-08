Джей Джей Редик: «Леброн получает худшее обращение со стороны судей среди всех звездных игроков»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик после поражения от «Тандер» (107:125, 0−2) во втором матче заявил, что недоволен трактовкой эпизодов с участием Леброна Джеймса.

Источник: Спортс‘’

41-летний форвард набрал 23 очка при 4/4 с линии.

"Леброн получает худшее обращение со стороны судей среди всех звездных игроков, которых я когда-либо видел.

Я работаю с ним уже два года. Более низкорослые игроки, из-за своей театральности — у них это получается — обычно зарабатывают больше фолов, а более крупным ребятам, таким как Леброн, это сложнее. Но его бьют, и сегодня вечером его снова несколько раз ударили.

Это не новость и не особенность сегодняшней судейской бригады или этой серии. На нем часто фолят, но фолы не фиксируются. Во время проходов его бьют по голове чаще, чем любого другого игрока, которого я видел, и это редко фиксируется", — считает Редик.

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше