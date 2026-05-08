Джей Джей Редик: «Свистите, когда “Тандер” фолят. Потому что они фолят. За касание ШГА сразу фол, наших просто валят с ног и тишина»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик объяснил, что не так с судейством в матчах с «Тандер».

Источник: Спортс‘’

В четверг калифорнийцы потерпели второе поражение в серии против «Оклахомы» — 107:125, 0−2.

«Я тут на днях с сарказмом сказал, что они самая убийственная в защите команда, работающая без нарушений. У “Тандер” есть несколько игроков, которые фолят буквально в каждом владении, и так поступает любая хорошая защита. Но смотрите, ШГА зарабатывает фол за касание во время прохода, при этом был был отрезок, когда в четырех владениях подряд наших парней буквально валили с ног, когда они пытались сделать пас на Джексона Хэйса. Джэйлен Уильямс держал его майку обеими руками.

Свистите, когда «Тандер» фолят. Потому что они фолят. Против них и так достаточно сложно играть, и нужно фиксировать фолы, которые есть", — поделился Редик на пресс-конференции.