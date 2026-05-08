«Блэйзерс» провели интервью с тренером Беном Салливаном из «Рокетс»

«Блэйзерс» просмотрели еще одного кандидата на роль главного тренера. К числу претендентов присоединился Бен Салливан из тренерского штаба Име Удоки в «Рокетс».
Салливан работал с ним же еще в «Бостоне», сотрудничал с Джо Маззуллой и Майком Буденхольцером в «Бакс» и «Хоукс».
Специалист пробовал получить позицию главного тренера в «Санз» прошлым летом.