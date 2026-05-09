Генменеджер «Кингз» Скотт Перри: «Очень хороший, глубокий драфт. Выбирать в первой девятке должно быть комфортно»

"Мы выйдем на сцену пятыми и начнем слушать с 9-го места. Придется надеяться, что не услышим своей команды до самого конца.
Это потенциально очень хороший, глубокий драфт, выбирать в первой девятке должно быть комфортно. Так я считаю.
Пока не готов говорить о драфте поколения. Много хороших игроков. Но многое будет зависеть от того, куда они попадут. Много вопросов к адаптации. К текущему тренерскому штабу, к составу, городу. У успеха много факторов. На мой взгляд, каждый год есть всего несколько игроков, которые могут преуспеть где угодно.
Это глубокий драфт. Уверен, что независимо от нашего места мы найдем того, кто повысит уровень таланта в нашем ростере. Мы на ранней стадии перестройки. Сейчас нам нужны таланты. Дальше дело за развитием.
Мы пытаемся построить надежный, победный коллектив. Каждому игроку будет интересно место со стабильной лидерской структурой, которую мы обеспечим. У них будет возможность добиться не только командных, но и индивидуальных целей. Мы строимся надолго. Будем силой на Западе. Потребуется время, но для тех, кто будет частью проекта, это невероятная возможность", — заключил генменеджер Скотт Перри.