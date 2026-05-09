Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вембаньяма набрал 39 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов, повторив достижение Абдул-Джаббара, Оладжувона и О’Нила

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма обеспечил своей команде победу над «Миннесотой» в третьей игре серии.

22-летний центровой набрал 39 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов, попав 13 из 18 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 10 из 12 штрафных за 37 минут на паркете.

Вембаньяма стал четвертым в истории НБА после Карима Абдул-Джаббара (2х), Хакима Оладжувона (3х) и Шакила О’Нила (3х), кто оформил 35+ очков, 15+ подборов и 5+ блок-шотов в игре плей-офф. Среди этой четверки только французскому центровому удалось сделать это, реализовав 70+% бросков с игры.

«Сперс» обыграли «Вулвс» (115:108) и вышли вперед в серии (2−1).