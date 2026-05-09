Вембаньяма набрал 39 очков, 15 подборов и 5 блок-шотов, повторив достижение Абдул-Джаббара, Оладжувона и О’Нила

Вембаньяма стал четвертым в истории НБА после Карима Абдул-Джаббара (2х), Хакима Оладжувона (3х) и Шакила О’Нила (3х), кто оформил 35+ очков, 15+ подборов и 5+ блок-шотов в игре плей-офф. Среди этой четверки только французскому центровому удалось сделать это, реализовав 70+% бросков с игры.