Донован Митчелл стал третьим в истории «Кливленда», кто набрал 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал 35 очков в третьей игре против «Детройта», став самым результативным игроком матча.

Митчелл попал 13 из 24 бросков с игры, 2 из 8 трехочковых и 7 из 8 штрафных, добавив к этому 10 подборов и 4 передачи за 38 минут на паркете.

29-летний защитник стал третьим в истории «Кэвс», кому удалось набрать 35+ очков и 10+ подборов в игре плей-офф, присоединившись к Леброну Джеймсу (21 раз) и Брэду Догерти.

«Кливленд» справился с «Детройтом» (116:109) и сократил отставание в серии (1−2).

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
