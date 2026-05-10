Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джей Джей Редик о серии с «Тандер»: «Все время проваливаем последние полторы четверти»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик обозначил отрезок, когда его команда упускает шансы на победу в матчах против «Тандер».

Источник: Спортс‘’

В третьем матче «озерники» вели к большому перерыву 59:57, но «Оклахома» переиграла соперника со счетом 74:49 во второй половине и теперь находятся в одной победе от выхода в следующий раунд (3−0).

"В третьей игре подряд мы были близки к ним после двух с половиной четвертей. Мы пробовали разные составы и сочетания, разные схемы защиты, но все равно теряли эти минуты.

Я не сдаюсь в этой серии. И мы постараемся победить в понедельник. Мы постараемся продлить серию и вернуть ее в Оклахома-Сити", — поделился Редик.