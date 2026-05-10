Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донован Митчелл об успешной игре Хардена: «Мы не сомневались в нем»

Защитник «Кавальерс» Донован Митчелл отдал должное звездному одноклубнику Джеймсу Хардену, который исправился за неудачу на старте серии с «Пистонс» в победном третьем матче серии, когда набрал 19 очков и 7 передач, а также исполнил решающий 3-очковый.

Источник: Спортс‘’

«Cамое главное, что есть в Хардене — это его стабильность. Он не ориентируется на сиюминутный результат. Сегодня он преуспевал на площадке. И мы как бы сказали ему: “Да, мы знаем, кто ты. Оставайся собой”.

Мы видели, как он играет на самом высоком уровне, поэтому у нас не было сомнений, что он продолжит делать свое дело. Не каждая игра может складываться вот так, это касается не только его, но и меня, да кого угодно. Но вопрос в том, как сохранять хладнокровие и продолжать влиять на игру", — сказал Митчелл.