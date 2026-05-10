Тем не менее Керр отказался от предложения и в итоге продлил соглашение с «Уорриорз». По данным источников в лиге, новая сделка позволяет ему оставаться самым высокооплачиваемым тренером НБА. В минувшем сезоне он заработал 17,5 миллиона долларов.
ESPN предлагал Керру 7 миллионов долларов в год и свободу от шоу с «горячими» дискуссиями
ESPN предлагал главному тренеру «Голден Стэйт» Стиву Керру контракт с зарплатой более 7 миллионов долларов в год и освобождение от участия в телевизионных шоу с «горячими» дискуссиями, сообщает Тим Каваками из The San Francisco Standard.