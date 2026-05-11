«Думал, что нам наконец-то повезет». Президент «Индианы» извинился после того, как пик «Пэйсерс» достался «Клипперс»

«Индиана» завершила сезон с вторым худшим результатом в лиге и делила лучшие шансы на первый пик, однако в ночь лотереи так и не получила желаемого исхода.
Президент баскетбольных операций клуба Кевин Притчард извинился перед болельщиками, взяв на себя ответственность за риск, связанный с обменом.
«Мне очень жаль наших болельщиков. Я беру на себя ответственность за этот риск. Удивлен, что после такого сезона пик оказался лишь пятым. Думал, что нам наконец-то повезет. Но, пожалуйста, помните — этой команде был нужен стартовый центровой, чтобы конкурировать с лучшими в лиге. Мы всегда были стойкими», — написал Притчард в соцсети X.