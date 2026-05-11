Дайшон Пьер о победе над «Зенитом»: «Впереди длинная серия. Сегодня мы сделали важный шаг вперед»

«Мы очень старались и хотели победить. Игра шла качелями, по ходу матча было много взлетов и падений. Понимаем, что впереди длинная серия против “Зенита”. Сегодня мы сделали важный шаг вперед. Сразу пять наших игроков завершили встречу с двузначным количеством очков. Это говорит о том, что мы хорошо сыграли как команда», — заявил Пьер после игры.