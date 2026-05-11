О Джи Ануноби должен сыграть в первом матче финала Востока

По информации инсайдера Яна Бегли, О Джи Ануноби должен вернуться в состав «Нью-Йорка» к первому матчу финала Восточной конференции.

Источник: Спортс‘’

"Все, что я слышал об этой травме, указывает на то, что это небольшое повреждение. Это не было чем-то серьезным, и при отсутствии осложнений Ануноби сыграет в первом матче.

Я уверен в этом, потому что уже через день-два после травмы ситуация выглядела именно так. Сейчас у него есть время восстановиться, вернуть форму и кондиции, и он будет готов к первой игре — в воскресенье или во вторник. Опять же, при отсутствии неожиданных проблем он должен быть в строю", — сообщил Бегли.

Ануноби пропустил третью и четвертую игры серии с «Филадельфией» из-за растяжения задней поверхности бедра, однако «Нью-Йорк» все равно завершил серию со счетом 4−0 и вышел в финал Востока.