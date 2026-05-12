Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пол Пирс: «Никс» ничего не выиграют — они каждый год всех заводят, а потом разочаровывают"

Легенда «Бостона» Пол Пирс вновь заявил, что «Нью-Йорк» не выиграет чемпионство НБА при его жизни.

Источник: Спортс‘’

«Ну серьезно, “Никс” ничего не выиграют, ребята, хватит. Они делают это каждый год. И это не троллинг с моей стороны — “Нью‑Йорк” делает так каждый год. Они всех заводят, все уже готовятся к параду на улицах, а команда в итоге всех разочаровывает.

Они делают это ежегодно. Клянусь, я наблюдаю за этим последние 25 лет. Они точно проиграют «Детройту», или выйдут в финал, поведут 3−0, а потом проиграют четыре матча подряд — обязательно случится что‑то ужасное", — сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.