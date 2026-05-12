Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Де’Аарон Фокс имеет статус «под вопросом» перед 5-м матчем из-за повреждения голеностопа

«Сан-Антонио» внес разыгрывающего Де’Аарона Фокса в список игроков, участие которых в пятом матче полуфинала Западной конференции против «Миннесоты» во вторник находится под вопросом.

Источник: Спортс‘’

Фокса беспокоят боли в правом голеностопном суставе.

Де’Аарон получил травму в третьей четверти в четвертого матча серии (2−2) в воскресенье, когда защитник «волков» Айо Досунму бросился за мячом и влетел ему в ноги.

Фокс смог доиграть, став вместе с новичком Диланом Харпером самым результативным у «Сперс» (24 очка) за 37 минут. После матча он сообщил ESPN, что травма оказалась достаточно серьезной и ему важно понять, как нога поведет себя после перелета команды из Миннеаполиса в Сан-Антонио.

Средние показатет Фокса в плей-офф: 19,7 очка, 4,3 подбора и 6,8 передачи.