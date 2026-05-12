Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джоэл Эмбиид о состоянии здоровья: «Уверен в себе как никогда»

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид выразил оптимизм по поводу своего здоровья в будущем.

"Уверен в себе как никогда. На протяжении долгого времени мое колено было самой большой проблемой, но сейчас я не думаю об этом. Пока мы продолжаем делать то, что делали, мне больше не придется об этом думать.

Рассчитываю быть более доступным для команды в следующем сезоне. Личные цели не имеют значения. Знаю, что если я буду доступен и буду играть как можно больше, все остальное придет само собой", — заявил Эмбиид.

В завершившейся регулярке 32-летний центровой принял участие в 38 матчах, набирая 26,9 очка, 7,7 подбора и 3,9 передачи за игру.