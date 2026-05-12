Стив Керр о том, почему нейтральные фанаты болеют против «Тандер»: «Когда команда слишком доминирует, хочется увидеть сенсацию. Я и сам так болею»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что нейтральным болельщикам быстро надоедают победы одной и той же команды.

«Как болельщик, если одна и та же команда слишком доминирует, хочется увидеть сенсацию, и это происходит довольно быстро. Мы были всеобщими любимцами в 2015-м и 16-м, но уже к финалу, думаю, обычный зритель болел за то, чтобы Леброну удался камбэк. Я никогда не воспринимал это на свой счет. Я и сам так болею. Если в каком-то другом виде спорта команда начинает доминировать, я буду болеть за сенсацию», — сказал Керр.